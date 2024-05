Руско признание за Харков: Украинците са повече и по-подготвени от нас, ще има контранастъпление (ВИДЕО)

Ситуацията остава напрегната в района на Старица, където е отблъсната една атака от посока Нова Таволжанка (територия на Руската федерация). Имало е и две нападения откъм Бугруватка. „Украинските защитници контраатакуват и предприемат мерки за укрепване на стабилността на отбраната“, гласи сводката на генщаба от вторник вечерта.

Изтегляне на украинската армия

(КАРТА) Силите на диктатора Владимир Путин са напреднали по-дълбоко във Вовчанск. Появиха се кадри на руски военни в районния съд в града. Много е вероятно Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) да са заели отбранителни позиции зад река Вовча, която създава естествена преграда. Част от реката на север или е оспорвана територия, или е окупирана от руснаците, твърди един от най-изкъсо следящите войната профили в X - NOELReports. Река Вовча разделя града горе-долу наполовина.

Изтеглянето на украинските войски от останалите части на север от река Вовча изглежда въпрос на дни, твърди военният и политически анализатор на германския таблоид Bild Юлиан Рьопке.

Doesn't look like Russian troops can be stopped in the northern part of #Vovchansk. They captured the administrative building, in front of which the GUR was posing five days ago. Ukrainian withdrawal from the remaining parts north of the Vovcha seems like a question of days. pic.twitter.com/iATWGDryqX — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) May 21, 2024

(КАРТА) Геолокализирани кадри показват незначителен руски напредък към Старица.

В посока Вовчанск парашутистите от 82-ра отделна въздушнодесантна бригада успешно отблъскват вражеските настъпления, както се вижда и на видео. Неотдавна десантчиците унищожиха около две роти вражески личен състав, твърди естонският военен блогър Dmitri.

In the Vovchans'k direction, paratroopers of the 82nd Separate Air Assault brigade successfully repel enemy offensives.



Recently, the Chernivtsi paratroopers have already destroyed about two companies of enemy personnel. There are a lot of enemies in this direction, but they are… pic.twitter.com/s9ygVDIFG2 — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) May 21, 2024

Руско признание: Украйна може да изземе инициативата

Само допреди две седмици руснаците смятаха, че превземането на Харков е неизбежно. Сега един от най-видните пропагандисти - Семьон Пегов, поддържащ Телеграм канала WarGonzo, говори за потенциалната възможност ВСУ да изземат инициативата и да предприемат контранастъпление в региона поради големите загуби на руснаците и предимството в артилерията. Той твърди, че се позовава на "математиката", след като е пътувал до района и е видял с очите си какво се случва. По думите му - руските сили в началото на офанзивата в Харковска област са имали предимството на "изненадата", но после украинците са се съвзели и са нанесли големи загуби.

Пегов отчита, че е все по-трудно с всеки изминал ден за руснаците да правят съществени пробиви - заради артилерията на украинците и техните FPV дронове. И пише, че вече е очевидно как численото преимущество е на страната на Украйна, след като са били пратени резерви - 27 батальона само при Вовчанск. По думите му - това, плюс качеството и подготовката на украинските сили, ще им позволи да изземат инициативата.

Руският Телеграм канал "Рибар", поддържан от бившия говорител на военното министерство Михаил Звинчук, пише, че руските щурмови групи пробили украинската отбрана в центъра на Вовчанск и в северните покрайнини на Липци. Точно това отбелязва в сутрешния си обзор и Пегов, добавяйки, че "няма особени промени".

Руското военно командване първоначално е планирало руските сили бързо да постигнат значителен напредък в северната част на Харковска област, но ограниченият състав на силите, разположени в района, предполага, че военното командване на Москва вероятно е променило тези планове в навечерието на настъпателните операции. Това пише на 20 май британското издание The Economist, което е прегледало руски военни планове от неуточнена дата за настъплението в посока Харков и Вовчанск. Плановете са предвиждали руските сили да напреднат до Боршова (на около 20 км североизточно от Харков и на около 16 км от международната граница) в рамките на 72 часа. Трябвало е да напреднат и до Печених (южно от Вовчанск и на около 50 км от международната граница) в неуточнен срок. Съобщава се, че руската офанзива първоначално е била планирана да започне на 15-16 май - не е известно защо тогава това е станало на 10 май. Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) оценява, че от 10 май насам руските войски са напреднали максимум около 10 км в посока град Харков и максимум на около 7 км в посока Вовчанск.

Войната в Украйна: останалите части от фронта

Най-интензивни продължават да са боевете в Покровското направление – с цели 37 опита на руснаците за атаки. Те са осъществили 15 нападения с цел напредък от Очеретино в посоки Новоалександровка, Калиново и Евгеновка. „Тежките боеве продължават“, пише генщабът на Украйна.

В това направление руснаците не се отказват от опитите си да пробият украинската отбрана в района на Новоселовка, Северни и Нетайлово. "В някои райони ситуацията изисква нашите войски да извършат маневра", се казва в сводката.

В Купянското направление украинците са отблъснали 12 руски атаки. Там сблъсъците продължават в районите на Синковка, Ивановка и Новоегоровка.

В направлението Краматорск – т.е. Часов яр – има 10 отблъснати руски нападения. Неуспешно руснаците са опитали пет пъти да пробият украинската защита в района на Клещеевка, три пъти – край Андреевка, а също при Нови и Иваново. Понесли са доста загуби, твърди генщабът на Украйна. Друго твърди Семьон Пегов – че руските сили напреднали към Клещеевка и поели контрол над височинните терени, докато украинците се изтегляли отвъд канала. „Твърде рано е обаче да се говори за липса на украински части в населените райони“, пише WarGonzo.

Russische Blogger haben das Video geklaut und zusammen mit einem eigenen Grad-Angriff gepostet.

Mehr Schuldeingeständnis geht nicht ... pic.twitter.com/ybqXafOZLZ — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) May 21, 2024

(КАРТА) NOELReports пише, че през последното денонощие руснаците започнали да настъпват към Клещеевка както от изток, така и от север. На геолокационни кадри се вижда как те стигат до центъра, като не е известно дали са успели да запазят позиции. Съобщава се и за боеве в южната част, допълва блогърът.

Artan Special Unit destroyed a BMD-3 "Bakhcha" near Chasiv Yar. pic.twitter.com/Ir9YMQfNVn — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 21, 2024

В посока Лиман украинските защитници са спрели опит на руснаците да напреднат в района на село Терни, твърди генщабът. На Северския фронт те са отблъснали 10 руски атаки в районите на Белогоровка, Вемка и Раздоловка. Продължава поредната битка в района на Белогоровка.

A Russian blyatbarn/turtle tank destroyed in the Kreminna direction by units of the 2nd batallion of the National Guard Rapid Response Brigade Rubizh. pic.twitter.com/ZdfHTfzLmV — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 21, 2024

В Кураховското направление руснаците два пъти са атакували неуспешно. Става въпрос за Георгиевка, Парасковеевка, Новомихайловка и Водяне. Пегов пък пише, че украинците се изтегляли в покрайнините на Нетайлово. Според "Рибар" руските сили там установили позиции в западните покрайнини. Руските войски леко разширяват зоната на контрол южно от Парасковеевка, като напредват по горските пояси в посока Константиновка, твърди още каналът на Михаил Звинчук.

На фронта Времеевски ситуацията не е претърпяла съществени промени. Руската федерация е съсредоточила значително количество огнева мощ в района на Старомайорско.

Няма активни настъпателни действия на руските сили и в направлението Орехов в Запорожка област, твърди генщабът. Там военните на Путин опитват да настъпят към Работино. При селото, което украинците освободиха по време на миналогодишната си контраофанзива, боевете продължават, пише Пегов. "Рибар" отчита, че руснаците заели следващите си позиции в северните покрайнини.

Тази нощ руснаците атакуваха Украйна с 24 дрона "Шахед", като всички са били свалени, твърдят украинските ВВС.

