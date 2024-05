Заради Палестина: Жесток бой в пореден университет в САЩ (ВИДЕО)

Боят стана факт между пропалестински демонстранти, които "окупират" учебното заведение по примера и на други университети в САЩ. Този път обаче произраелски поддръжници се намесиха и атакуваха палатковия лагер на "палестинците". В боя са използвани много подръчни средства, а нападателите са били маскирани - изстреляни са и фойерверки, които са подпалили една от палатките.

Заради случилото се са отменени часовете в университета, предаде Los Angeles Times. Видеокадри, разпространени от The Wall Street Journal, показват бруталното насилие - 26-годишен мъж е откаран в болница, след като е ударен с кол по главата. В крайна сметка се е намесила полиция, но не е ясно дали има арестувани:

Palestinian and Israeli supporters clashed at the University of Los Angeles pic.twitter.com/3fQlCbmoHq