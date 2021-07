Дахер Ламот: Пращат в затвора човека, който издаде, че 90% от жертвите на американските дронове не са цели, а цивилни

Ето например, оня шибан комунист и путинист Даниел Е. Хейл, който е бивш анализатор на разузнавателната агенция на национална сигурност на САЩ, и който разпространи в пресата класифицирана информация за борбата с безпилотни летателни апарати, бе осъден на 45 месеца затвор, защото издаде, че 90% от жертвите на американските дронове не са цели, а цивилни", пише анализаторът Дахер Ламот във Фейсбук.

Whistleblower Daniel Hale was just sentenced to 45 months in prison. His “crime” was revealing that US drones kill 90% civilians. Meanwhile, the war criminals who unleashed drones on Afghanistan, Pakistan, Somalia, Yemen, Syria, Iraq and beyond, remain free as birds.

"В затвора, нещастен боклик.

Какъв прекрасен ден за демокрацията. Престъпници като и масови убийци като Обама се възхваляват и идолизират, а малки нещастници като Хейл са в затвора, щото изкарват на повърхността мръсните ризи.

Daniel Hale, one of the great American Whistleblowers, was just moments ago sentenced to four years in prison. His crime was telling this truth: 90% of those killed by US drones are bystanders, not the intended targets.



He should have been given a medal. https://t.co/3i4IbkrfI3