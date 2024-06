Топ 3 снайперски пушки в армията на САЩ за всички времена

Трите най-добри снайперски пушки, използвани от армията на САЩ са M24, Mk-22 и M110, пише в анализ, публикуван в The National Interest. Всяка от тях има уникални предимства, подходящи за различни операции.

Никой армейски снайперист не би спечелил признание, без да е стрелял с M24 в някакъв момент от кариерата си.

M24 е страхотна универсална пушка. Базирана е на почти 60-годишния Remington Model 700, който ловците и спортните стрелци познават добре.

През годините са продадени 4 милиона от модела 700, а M24 е в ръцете на американските армейски снайперисти от 1988 г.

M24 стреля с патрони 7.62x51mm НАТО. Цевта позволява увеличена начална скорост на куршума и е устойчива на загряване. Пушката е допълнена с мощен мерник Leupold Mark IV 10x и двунога.

M24 е с болтово заключване на затвора, има петзаряден пълнител. Болтовите пушки обикновено не засичат и не подават неправилно патрона. Пушката тежи 15 паунда (почти 7 кг), когато е заредена. M24 има обхват на прицелната стрелба от 800 метра. Но снайперистът от американската армия щатен сержант Джим Гилиланд уцели набелязана цел със своя M24 през 2005 г. на разстояние от 1249 метра.

Barrett Mk-22 е най-универсалната за успех в много мисии

Следваща в списъка на армейските снайперисти е Barrett MRAD Mk-22. Не случайно Barrett спечели петгодишен договор за доставки за армията за 49,9 милиона долара. Договорът е за производство на 2800 пушки и е скорошен, само отпреди няколко години.

MRAD означава Multi-Role Adaptive Design, което обяснява как може да се използва за различни мисии. Това е най-новото армейско снайперско оръжие.

Модулната система Mk-22 има три калибъра: 7,62 x 51 мм НАТО, .300 Norma Magnum и .338 Norma Magnum. Те са добри за стрелба при цел над 1000 метра. Техните притежатели могат да разменят три различни цеви и затвори. Има и горна релса M1913 Picatinny по цяла дължина за монтиране на допълнителни приспособления.

Разполага със сгъваема ложа за по-добра преносимост. Има различни регулируеми точки, като например опората за бузите, която пасва на различни дължини на ръцете. Тази възможност за регулиране и компактен размер са чудесни за войници, които скачат от самолети.

M110 - полуавтоматична стрелба

На трето място е M110. Базира се на оригиналния модел AR-10, подобрен с аспекти на AR-15. Той е проектиран със замисъл за употреба от снайперист в градски условия. Използван е в Афганистан и Ирак.

M110 стреля с патрон .308 (7,62 x 51 mm НАТО). Началната скорост на куршума е 783 метра в секунда. Той тежи 17,3 паунда и има обхват на прицелна стрелба от 800 метра.

M110 е полуавтоматична пушка (с други думи - за всеки изстрел, който стрелецът иска да произведе, трябва да натиска спусъка), така че снайперистите могат да изстрелват много куршуми с бързи последващи изстрели. Максималният ефективен обхват може да достигне до 1000 метра. Цевта е дълга само 20 инча - малко по-дълга отколкото на M24 - въпреки че и двете пушки са с подобно тегло.

Обикновено М-110 има мерник Leupold Mk4 3.5-10x40mm с променлива оптика лесна за боравене. Има и мерник за нощно виждане.

Коя все пак е най-добрата снайперска пушка на американската армия?

Тези пушки са класирани от 1 до 3, но наистина е трудно да се посочи кой е най-добрият избор за армейски снайпер.

M24 е най-изпитаният и верен с най-добра цялостна надеждност и поставяне на рекорди. Mk-22 се произвежда от Barrett, който с всяка година става все по-силен производител на снайперски пушки. Познатият дизайн на M110 улеснява обучението на новаци.

Автор: Брент М. Истууд, за The National Interest. Истууд е автор на Humans, Machines, and Data: Future Trends in Warfare. Той е експерт по възникващи заплахи и бивш офицер от пехотата на американската армия.

Превод: Ганчо Каменарски