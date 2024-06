Първи бой между роботи в Украйна: Започва нова военна ера (ВИДЕО)

Може би историята завинаги ще помни, че първият бой между роботи се е състоял в Украйна в Покровското направление още през март 2024 г.

Сутринта на същия ден камерата на украински разузнавателен дрон показа две военни машини с руски флаг, но някак твърде малки. Малки, но смъртоносни. Едното средство има монтирана картечница, а второто носи стар съветски гранатомет. В бой влизат роботи - малки машини, управлявани дистанционно. В отговор украинците изпратили четири дрона, които превръщат руските устройства в скрап. Още: Още проблеми: Русия все по-често успява да спре Starlink в Украйна

Това е краткото описание на исторически бой, станал публично достояние: бой без присъствието на хора, предвестник на нов тип война - може би...

A video of the Ukrainian drones incapacitating Russian combat UGVs in yesterday's battle in the Avdiiv direction. https://t.co/mjQBA6c5hr https://t.co/2Orep1fTPk pic.twitter.com/H4QFlsEQBm