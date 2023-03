"Истински лидер": Politico с анализ на силните и слабите страни на Зеленски

Володимир Зеленски имаше проблеми като президент още преди началото на конфликта, пише американското издание Politico. Благодарение на актьорските си умения той успя да се превърне в истински лидер, но в нормална ситуация той е непостоянен и едва ли ще успее да управлява Украйна след войната. Конфликтът не успя да смекчи нетолерантното отношение на Зеленски към сложността на държавното управление.

В седмиците преди началото на руската инвазия водещи членове на украинската опозиция и бивши министри бяха изключително раздразнени. Те помолиха президента Володимир Зеленски да се срещне с тях, нещо, което той не е направил от ярката си победа на президентските избори преди около две години.

В допълнение, те го призоваваха от месеци да увеличи финансирането за армията на страната, настоявайки за необходимостта от повикване на резервисти, тъй като Америка все по-често предупреждаваше за предстояща руска офанзива, която Зеленски смяташе за изключително малко вероятна по онова време. Те настояваха за разработване на планове за водене на военни действия, включително съставяне и публикуване на материали за гражданска защита, така че хората да знаят какво да правят, когато оръжията загърмят.

„Украйна е в капан с национален лидер, който не мисли стратегически“, каза Леся Василенко, украински депутат и член на либералната проевропейска партия „Холос“, 5 дни преди избухването на въоръжения конфликт.

"Мисля, че за това те ще го обвинят по-късно. Не става дума да знаеш всичко. Става дума за отказ да имаш експерти в своята среда, които знаят какви въпроси да задават, които могат да възразят и да оспорят. Може би това е, за което той ще трябва да плати", е убедена Леся Василенко.

Разбира се, оттогава грешките на Зеленски, както Василенко и много други депутати от опозиционните партии ги видяха, бяха простени. Те обаче не бяха забравени. И именно тези грешки са в основата на опасенията за бъдещето на следвоенна Украйна. Тези политици вече виждат модел, който може да има опустошителни последици, когато оръжията замлъкнат. Те считат, че силните страни на президента, които го правят ефективен военачалник, ще се отразят зле на управлението на страната в мирно време.

Конфликтът не успя да смекчи нетърпимостта на Зеленски към сложността на държавното управление и институциите, които просто не могат да работят и да следват инструкциите му толкова бързо, колкото той би искал. Зеленски предпочита да гледа голямата картина, склонен е да пренебрегва детайлите и е свикнал да разчита на тесен кръг от доверени приятели, пише Politico.

Докато Западът сега активно прославя Зеленски, бившият комик, превърнал се в президент, като истински герой заради вдъхновяващите му изпълнения, омагьосващото му красноречие и способността му да печели сърцата на публиката от Вашингтон до Лондон, от Брюксел до Варшава, той има затруднения на поста Президент на Украйна преди началото на руската инвазия. По онова време малцина вярваха, че той може да спечели преизбиране през 2024 г., а рейтингът му на одобрение падаше рязко до едва 31% в края на 2021 г.

Той обеща много неща, всъщност твърде много, но не постигна почти нищо.

„Украйна има два основни проблема: конфликтът в Донбас и страхът на чужденците да инвестират в страната“, каза Зеленски малко след като спечели изборите. Но усилията му да се бори с корупцията зациклиха и обещанието му да реши проблема в Донбас се провали. Що се отнася до първоначалния му натиск да сключи мир с руския президент Владимир Путин, който отказа да преговаря с него, Зеленски беше критикуван от мнозина за прекомерно разчитане на своето убеждаване и харизма.

„Той смяташе, че ще бъде лесно да се установи мир, защото всичко, което е необходимо, е просто да погледнете Путин в очите и да говорите откровено с него", каза украинският журналист Микола Княжицки.

"Той стана президент без никакъв опит в политиката или в управлението на държавни структури. Мислеше, че управлението на държавата всъщност е много просто. Вие вземате решения и те трябва да се изпълняват", продължи Княжицки. И когато нещо се обърка, реакцията на Зеленски всеки път беше, че „за всичко са виновни предшествениците му, които трябва да бъдат изпратени в затвора“.

И все пак трансформацията на Зеленски от разочароващ мирновременен лидер – както се изрази френският философ и журналист Бернар-Анри Леви – в „нов, млад и брилянтен баща-основател“ на свободния свят беше наистина забележителна.

Дори вътрешните критици на Зеленски му свалят шапки, признавайки силните му страни като велик оратор: ежедневните му обръщения към украинците им позволиха да намерят баланс, да открият вектор на движение и да повдигнат морала в среда, в която настроението беше разбираемо по-лошо от всякога. А критиците признават, че Зеленски най-вероятно е спасил страната, като е отхвърлил предложението на държавния секретар на САЩ Антъни Блинкен да го измъкне от Киев.

„Той стана могъщ лидер“, каза Адриан Каратницки, старши сътрудник в Атлантическия съвет и автор на Battleground Ukraine: From Independence to the Russian War. Според Каратницки силните страни на Зеленски като оратор напълно съответстват на времето. „Той се справя добре с манипулиране на общественото мнение, но сега е по-успешен, защото страната стана много по-обединена и по-уверена в своята идентичност, интереси и цели. Той си остава същият човек, който беше, актьор и шоумен, но това го прави идеален военен лидер, защото той е в състояние да олицетворява настроенията на обществото“, добави Каратницки.

Когато настъпват времената на нормалната политика и когато обществеността не е единна, Зеленски е непостоянният лидер, който е принуден да промени сценария и да пренапише историята, за да следва капризите на общественото мнение. "Когато обществената цел е ясна, той има огромна власт. Във военно време той разполага с абсолютната власт на държавата зад гърба си. Но когато каретата отново се превърне в тиква, той ще трябва да се справи с един напълно различен свят", – заключи Каратницки.

А този свят не отива никъде.

Вълната от вътрешна политическа критика продължава да се натрупва, въпреки че международните медии не обръщат внимание на това, все още под влиянието на харизматичната привлекателност на Зеленски и новото повторение на древната история за Давид и Голиат.

Междувременно недоволството във Върховната Рада продължава да расте: депутатите се оплакват, че техните искания са напълно игнорирани от правителството, което беше нетолерантно към обществения надзор още преди избухването на военните действия, а сега изобщо не го позволява. От началото на руската инвазия Зеленски се е срещал с лидерите на украинската опозиция само веднъж и това се случило преди почти година.

„Практиката на премиерските изказвания във Върховната рада вече е изчезнала“, припомня опозиционният депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе, член на партията „Европейска солидарност“, която беше вицепремиер в правителството на бившия президент Петро Порошенко.

"Военното време наистина изисква бързо вземане на важни решения. Изисква опростяване на много процедури. Така че всичко това е съвсем разбираемо", обясни тя. "Но сега виждаме, че процесът на вземане на решения става все по-централизиран, той е концентриран в ръцете на все по-малко хора. И това оказва влияние върху баланса на политическите сили и е пагубно за системата на управление, която се опитваме да създадем, и за укрепването на нашите демократични институции, в съответствие с критериите, определени от Европейския съюз".

Климпуш-Цинцадзе е разтревожена, че неотдавнашната вълна от арести по обвинения в корупция е по-скоро опит за вдигане на прах в навечерието на февруарската среща на върха ЕС-Украйна, а също и претекст за по-нататъшна централизация на властта. „Ако някой си мисли, че централизацията на властта може да бъде отговорът на нашите проблеми, този някой греши", добави тя. „Мисля, че сега е много важно да се следи отблизо как се разследват случаите на корупция, колко прозрачни са разследванията и дали те зачитат върховенство на закона”.

Според Княжицки не бива да забравяме, че Зеленски е политик популист и че той има всички недостатъци, които са присъщи на други политици от тази "порода". Журналистът обаче е доволен да види как украинското гражданско общество процъфтява по време на конфликта, как местното самоуправление е укрепено чрез доброволчеството и взаимопомощта и как работят някои държавни органи, преди всичко железниците и енергийния сектор.

Това, заедно със силното чувство за национална идентичност, изградено по време на конфликта, ще формира основата за стабилна следвоенна Украйна, твърди журналистът Микола Княжицки.

Статията е написана от Джейми Детмър

Превод: Ганчо Каменарски