12-годишно момиче с аутизъм, отвлечено от Хамас, бе открито мъртво

Детето, което е било с аутизъм, е описано като много мило, забавно и истински фен на Хари Потър. Самата Джоан Роулинг, авторката на поредицата, преди няколко дни разпространи съобщението за нейното отвличане и написа в социалната мрежа X, че отвличането на деца е подло и напълно неоправдано и се надява Ноа и всички заложници да бъдат върнати скоро при техните семейства.

Kidnapping children is despicable and wholly unjustifiable. For obvious reasons, this picture has hit home with me. May Noya and all hostages taken by Hamas be returned soon, safely, to their families. https://t.co/YIbf3egib4

Телата на детето и неговата баба са били разпознати вчера, съобщават израелските власти.

We are devastated to announce that Noya and her grandmother Carmela’s bodies were discovered yesterday.



Thank you to all of you who shared her story to help us bring her home.



Our hearts are broken 💔. https://t.co/1I9r4fibsP