Сирийските сили за сигурност задържаха братовчед на Башар Асад (СНИМКИ)

Сирийските сили за сигурност задържаха Васим Асад, братовчед на бившия президент на страната Башар Асад, съобщи държавната новинарска агенция САНА. Васим Асад бе санкциониран от САЩ през 2023 г. за това, че е ръководил паравоенна сила, подкрепяща армията на Асад, както и за трафик на наркотици, включително амфетаминоподобния наркотик каптагон, отбелязва Ройтерс.

Башар Асад бе свален от власт през декември миналата година от ислямистки бунтовници и намери спасение в Москва. Повечето от членовете на семейството му и най-близкото му обкръжение също така избягаха от Сирия или останаха в страната, но преминаха в нелегалност.

I truly love the justice of Allah. Wasim al-Assad (cousin of Bashar al-Assad) once mocked Syrian refugees. Today they return home to a free Syria, whilst he is captured by the very people he and his family once oppressed. https://t.co/0IGzIURkRA pic.twitter.com/v10nJMdL6I — Hamza al-Khatib (@Sunnah2478) June 21, 2025

Syria’s 🇸🇾 security forces have detained Wassim al-Assad, a cousin of toppled leader Bashar al-Assad, state news agency Sana said on Saturday



Wassim al-Assad was sanctioned by the United States in 2023 for leading a paramilitary force backing Assad’s army and for trafficking… pic.twitter.com/K9xEDGqmXI — Saad Abedine (@SaadAbedine) June 21, 2025

🛑 Great news for the Syrian people:



Wassim al-Assad has been arrested by the General Security Directorate. He is a cousin of Bashar al-Assad and has a history of involvement in war crimes, drugs, and money laundering. pic.twitter.com/yD49d5NA56 — Nedal Al-Amari 🇸🇾 (@nedalalamari) June 21, 2025

Новите сили за сигурност на Сирия преследват членове на бившата администрация - главно тези, които са участвали в страховитите сирийски органи за сигурност на Асад, обвинявани в нарушаване на човешките права. Организациите за защита на правата на човека призоваха за всеобхватен преходен процес и правосъдие, за да им се потърси отговорност.

