Благородна лъжа: В китайски зоопарк боядисаха кучета като панди (ВИДЕО)

Зоологическата градина в провинция Дзянсу от известно време се опитва да привлече повече посетители с информацията, че сред животните в парка има и панди. В действителност обаче панди в зоопарка няма, затова ръководството решава да "маскира" няколко кучета и да ги боядиса като панди. Кучетата са от порода Чау-чау и с бяла и черна боя действително наподобяват силно панди.

Outrage at Chinese Zoo as 'Panda' Exhibit Revealed to be Dyed Dogs.



The zoo defended its actions by claiming that the dye was harmless and natural and that the transformation was to make up for the absence of pandas. pic.twitter.com/S4u3lLrBbr