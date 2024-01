Блинкен отива на трудни разговори в Близкия изток: Ситуацията в Газа остава тежка (ВИДЕО)

„Но е жизненоважно да се включим в тази дипломация сега както за бъдещето на самата Газа, така и за израелците и палестинците.

„Нашият фокус е върху предотвратяването на разпространението на този конфликт. Ще видим какво може да направим за максимално увеличаване на защитата на цивилните граждани и да изведем заложниците от Газа", коментира пред медиите Блинкен.

I’m in the Middle East this week to meet with our partners in the region on the situation in Gaza.



These are not necessarily easy conversations. But it is vital that we engage in this diplomacy now both for the future of Gaza itself and for Israelis and Palestinians alike. pic.twitter.com/mk9VWOZNhl