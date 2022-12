Броят на мъртвите тюлени край Каспийско море достигна 2500, руски депутат заговори за биолаборатории

„За съжаление цифрата [броят на мъртвите животни] нарасна значително и в момента възлиза на 2500 индивида. Телата се намират на различни места. Особено голям е броят им в района на Юзбаш, както и между устията на реките Сулак и Шуринка“, се казва в съобщението.

По-рано, на 4 декември, Каспийският природозащитен център обяви, че са открити 1700 мъртви тюлени. Оттам отбелязаха, че животните вероятно са загинали преди около две седмици като по труповете няма следи от насилствена смърт или риболовни мрежи. Ден по-рано от Севернокавказкото териториално управление на Федералната агенция по рибарство на Русия съобщиха за намерени 700 мъртви животни, отбелязва РБК.

Депутатът от Държавната дума Абдулхаким Гаджиев междувременно "намери" причината за масовата смърт на тюлените - според него животните загивали заради "биологичните лаборатории на САЩ, които са разположени по целия периметър на границите на Руската федерация. Какво правят там "учените" от Пентагона - вирусолози?", пита политикът, цитиран от NEXTA.

🤡 State Duma deputy Abdulkhakim Gadzhiev found the reason for the mass death of seals in Dagestan:



"...US biological laboratories, which are located along the entire perimeter of the borders of the Russian Federation. What are Pentagon "scientists"- virologists doing there?" pic.twitter.com/ZykRM9nWz3