Coca Cola и Pepsi спират продажбите си в Русия

Coca Cola заяви, че бизнесът ѝ в Русия и Украйна е допринесъл за около 1-2% от нетната оперативна печалба на компанията за 2021 г.

"Нашите сърца са с хората, които понасят тежките последици от тези трагични събития в Украйна. Ще продължим да следим и анализираме развоя на ситуацията", заявиха от компанията.

От Pepsi уточниха, че ще продължи да продава в Русия стоки от първа необходимост като мляко и детски храни.

Американският гигант в сферата на бизнеса с кафе Starbucks също спира дейността си в Русия. Това включва преустановяване на вноса на всякакви продукти на компанията и временно спиране на работата на кафенетата от веригата ѝ там, които са общо около 130 в цялата страна. От компанията уточняват, че ще се погрижат за близо 2000 души в Русия, чието препитание зависи от тях.

По-рано през вчерашния ден McDonald’s също обяви, че временно затваря всичките си 847 заведения за хранене в Русия. Именно заради това се появи и снимка в профила в Twitter на украинската телевизия Nexta какво правят обикновените руснаци преди веригата да се изнесе - редят се на опашки за последен път.

In #Russia, people lined up at McDonalds pic.twitter.com/TQtsxndibi