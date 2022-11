Десетки са ранени след силното земетресение в Турция, трусът е усетен и в България (ВИДЕО)

Земетресение с магнитуд 6,1 по Рихтер разтърси северозападна Турция в ранните часове на деня, като по данни на здравните служби най-малко 22 души са ранени. По данни на Американската служба за геоложки проучвания плиткият трус е ударил на около 170 км източно от Истанбул, най-големия град в страната.

