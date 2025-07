Хиляди на протест в подкрепа на отстранения преди 100 дни кмет на Истанбул

Хиляди хора демонстрираха снощи в Истанбул срещу ареста и отстраняването на бившия кмет на града Екрем Имамоглу, което се случи преди 100 дни, предаде ДПА. Пред сградата на градската администрация те скандираха лозунги като "Срещу фашизма, рамо до рамо" и "Президент Имамоглу". Митингът беше свикан от неговата партия – Народнорепубликанската. Популярният политик и обещаващ съперник на президента Реджеп Тайип Ердоган бе арестуван и отстранен от длъжност на 23 март тази година. Арестът на Имамоглу предизвика масови протести в цялата страна, на които се стигна и до сблъсъци между полицията и протестиращите и до нови арести.

“I am Ekrem İmamoğlu. I will win this fight!”



100 days behind bars

100 days of injustice

But we are not silent

We stand tall just like on day one!



On the 100th day of his imprisonment, millions are once again gathering in Istanbul at Saraçhane to demand freedom with one voice… pic.twitter.com/QKhXDmigI4