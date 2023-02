Дни след земетресението - достъпът до Twitter в Турция е нормализиран

Twitter вече е достъпен тази сутрин без услуги за отдалечен достъп, или VPN. Организацията NetBlocks, която проследява интернет свързаността в света, съобщи за проблемите с достъпа вчера, цитирайки няколко интернет доставчици в Турция.

ОЩЕ: 1117 вторични труса са регистрирани в Турция след мощното земетресение

Първоначално нямаше официално потвърждение за предполагаемите ограничения. Турски политици и известни личности обвиниха правителството в Анкара, че умишлено прекъсва комуникацията чрез Twitter, цитиран от БТА.

"Туитър беше информиран от турското правителство, че достъпът скоро ще бъде активиран отново", написа тази нощ собственикът на Туитър Илон Мъск.

Twitter has been informed by the Turkish government that access will be reenabled shortly