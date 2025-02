Ердоган: Турция е идеалният домакин на преговори за Украйна, искаме траен мир (ВИДЕО)

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че страната му ще бъде идеален домакин на евентуални предстоящи срещи между Русия, Украйна и САЩ за прекратяване на продължаващата вече три години война в Украйна. Той говори на съвместна пресконференция с гостуващия в Анкара Володимир Зелески и обяви, че териториалната цялост и суверенитетът на украинската страна са задължително условие за Турция.

По време на срещата си със Зеленски турският държавен глава е подчертал, че Анкара ще предостави всякакъв вид подкрепа, за да се проведат преговори, които да завършат с траен мир.

Ukraine greatly values its relations with Türkiye, the mutual understanding we share, and the support we receive in this extraordinary time of war. We are grateful for the warm welcome, hospitality and absolutely constructive approach in our negotiations.



