Ердоган заплаши Израел, поиска извинение от палестинския лидер (ВИДЕО)

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че Турция може да влезе в Израел, както е правила в миналото в Либия и Нагорни Карабах, макар че не уточни какъв вид намеса ще предприеме, предаде "Ройтерс".

Думите на Ердоган прозвучаха двусмислено и като заплаха за война. Той говори за войната в Газа в реч, в която похвали отбранителната индустрия на страната си.

"Трябва да сме много силни, за да не може Израел да прави тези нелепи неща с Палестина. Точно както влязохме в Карабах, точно както влязохме в Либия, можем да направим подобно нещо и с тях", заяви Ердоган на среща на управляващата партия в родния си град.

"Няма причина, поради която да не можем да направим това. Трябва да сме силни, за да можем да предприемем тези стъпки", добави турският президент в речта, излъчвана по телевизията.

Ердоган изглежда имаше предвид предишни действия на Турция. През 2020 г. Анкара изпрати военен персонал в Либия в подкрепа на признатото от ООН правителство на националното съгласие на Либия, ръководено от либийския премиер Абдел Хамид Дбейба, припомня БТА. Анкара отрича да има пряка роля във военните операции на Азербайджан в Нагорни Карабах, но миналата година заяви, че използва "всички средства", включително военно обучение и модернизация, за да подкрепи своя близък съюзник Баку.

В отговор израелският външен министър Израел Кац заяви в социалната мрежа "Х", че "Ердоган следва стъпките на Саддам Хюсеин и заплашва да нападне Израел. Нека да си спомни какво се случи там и как свърши."

Думите на турския диктатор обаче не бяха насочени само към Израел. Той поиска от палестинския лидер Махмуд Абас да му се извини, защото Абас не пожелал да говори пред турския парламент.

"Поканихме палестинския президент Махмуд Абас в Турция, за да изнесе реч пред турския парламент. Абас, който не дойде въпреки нашата покана, трябва да ни се извини", заяви Ердоган.

