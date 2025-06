"Железен купол": Дуелите на израелската ПВО с иранските ракети и защо куполът сега няма отношение (ВИДЕО)

Колко ирански ракети успяха да пробият израелската противовъздушна отбрана (ПВО) и прочутия в цял свят "Железен купол"? Точна официална информация няма, типично в израелски стил, но арабистът проф. Владимир Чуков заяви в ефира на БНТ, че 4 ирански ракети са пробили тази нощ, като 2 са ударили в Хайфа, при изстреляни около 100. В социалните мрежи има снимки от удар на ракета в петролната рафинерия в Хайфа, а Чуков говори за удар и по комплекс на Rafael, произвел прословутите пейджъри, с които "Хизбула" беше поставена на колене - Още: Ювелирна операция: Как Мосад програмира пейджърите така, че от "Хизбула" да използват и двете си ръце.

A large fire is currently burning at the Haifa Oil Refinery in Northern Israel, following what appears to have been a direct impact by a ballistic missile fired by Iran. pic.twitter.com/2FkBw4GNw8 — OSINTdefender (@sentdefender) June 16, 2025

Проф. Чуков каза очевидното - иранските балистични ракети са далеч по-евтини от ракетите-прехващачи, както и че Израел полага много сериозно усилия и то с голям процент на успех да унищожава ирански ракетни пускови установки. Колкото до "Железен купол" - неговите оръжия всъщност не са предвидени в такава степен за отразяване на огромно количество балистични ракети. ПВО системите, които се справят с тях, са американската THAAD и израелските Arrow-2/3, които не са основна част от "Железен купол". Какво точно е "Железен купол" и каква е основната цел, която изпълнява, припомнете си - Още: Железен купол - спасителят на Израел

Two exoatmospheric interceptions seen over Israel during the latest ballistic missile attack by Iran, likely carried out by the Israeli “Arrow-2/3” or by the U.S. Army’s THAAD. pic.twitter.com/jCe9FCmAka — OSINTdefender (@sentdefender) June 15, 2025

The Israel Defense Force has released footage showing an airstrike against a surface-to-air missile launcher in the Iranian capital of Tehran, with fighter jets having attacked and destroyed surface-to-surface missile production sites, radar sites, and surface-to-air missile… pic.twitter.com/SiA8iyjJYl — OSINTdefender (@sentdefender) June 15, 2025

Иначе, в социалните мрежи видеокадрите от директни попадения на ирански ракети не липсват, включително от снощи - в Хайфа. Въпросът сега е докога израелската ПВО ще може да се справя с висок процент с иранските балистични ракети, около 95 на сто.

The moment an Iranian missile hit Haifa. pic.twitter.com/ph6PiGUMv1 — Clash Report (@clashreport) June 15, 2025