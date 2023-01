Европа мръзне? В Сибир търпят -50°C заради недостиг на гориво (ВИДЕО)

В Якутия (Руската федерация) домовете на около 4000 души замръзват заради недостиг на гориво, съобщи Обществената телевизия на Русия (ОТР) и показа кадри от жилищата там.

Оказало се, че единственото котелно помещение в най-старото село Витим не разполага с отопление по време на студовете. Всички дървесни стърготини, предназначени за отопление, били навлажнени и едва горели.

While #Russian propagandists continue to tell everyone how Europe is freezing, the residents of #Yakutia complain about ice in the toilet bowl. pic.twitter.com/R3WfrzIbUy