Сигнали: САЩ също ще атакуват Иран. Унищожени F-35 и F-14 – кой лъже? Пожари в Оманския залив, замесени са танкери (ВИДЕО)

Шансовете САЩ да се намесят военно на страната на Израел в избухналата война с Иран растат – поне това показват данни на една от най-големите борси за прогнози в света Polymarket, която е базирана на криптовалута. Според очакванията в момента, шансът американската армия да се намеси вече се оценява на 67% - като намеса се очаква преди да настъпи месец юли - Още: Тръмп: Всички трябва незабавно да се евакуират от Техеран!

The chance of U.S. military action against Iran before July on Polymarket’s betting market has exploded within the last few hours, up over 65%, following statements and posts by U.S. President Trump, one of which called for the “immediate evacuation of Tehran.” pic.twitter.com/xdI0yMPuaM — OSINTdefender (@sentdefender) June 17, 2025

Tehran, air defense is again operating. pic.twitter.com/KhVQjNhSLs — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 16, 2025

Сигнал, че това може да се случи много скоро, даде американският президент Доналд Тръмп. Той си тръгна по-рано от срещата на Г-7 в Канада. Най-приближената до Тръмп и републиканците мейнстрийм телевизия Fox News публикува информация, че американският президент е наредил Съветът за национална сигурност да бъде събран на среща и да го чака да дойде. Отделно – преди това американският министър на отбраната Пийт Хегсет потвърди, че е наредил допълнителни американски военни ресурси да бъдат прехвърлени в сферата на отговорност на Централното американско командване т.е. Близкия изток. Хегсет казва, че съсредоточаването на допълнителни ресурси е "за подсилване на защитните ни позиции". Вчера стана ясно, че американският самолетоносач "Нимиц", най-старият действащ според Fox News, се насочи от Южнокитайско море към Близкия изток – Още: Заради ситуацията в Близкия изток: Тръмп напуска по-рано срещата на върха на Г-7

U.S. Secretary of Defense Pete Hegseth confirmed in a post earlier that he has ordered the deployment of additional military capabilities to the U.S. Central Command (CENTCOM) Area-of-Responsibility, adding that these deployments are intended to enhance our defensive posture in… pic.twitter.com/HCTl0RZna3 — OSINTdefender (@sentdefender) June 16, 2025

"В четвъртък и петък ще видите някои изненади, които ще направят операцията с пейджърите срещу "Хизбула" да изглежда като нещо много простичко" - думите са на израелския посланик в САЩ Яхиел Лейтър и то в телевизионно интервю. Той уточни, че това ще се види "когато прахът слегне" - Още: Пийт Хегсет: Тръмп се стреми на ядрена сделка с Иран

During an interview earlier today on Merit TV about the ongoing war between Israel and Iran, Israel’s Ambassador to the United States, Yechiel Leiter, stated, “We’ve pulled off a number of surprises — when the dust settles — your going to see some surprises on Thursday night and… pic.twitter.com/DOOcz5pfQm — OSINTdefender (@sentdefender) June 17, 2025

Изтребители и танкери

Израелските отбранителни сили (ЦАХАЛ) вече публикуваха и графика на всички ударени ирански военни цели в Северозападен Иран – ядрени обекти, военни командни постове, ПВО установки, ракетни установки "земя-въздух":

A graphic posted by the Israel Defense Force showing the location of most if not all of the strikes carried out so far against military targets in Northwestern Iran, with targets including military commanders, nuclear sites, air-defense systems, surface-to-surface missiles, and… pic.twitter.com/Sr24hwN74C — OSINTdefender (@sentdefender) June 16, 2025

Междувременно, в опит да повдигне духа на режима, иранската държавна телевизия и редица ирански държавни медии обявиха, че са свалили четвърти стелт изтребител пето поколение F-35 на Израел. И отново, убедителни доказателства за това няма – има всъщност картинки, които показват самолет, който изглежда несъразмерно гигантски, а руските уж информационни канали вече разпространяват "новината":

За сравнение, ЦАХАЛ публикуваха и друго видео – как унищожават ирански изтребител F-14 и то на земята, без да му дават възможност да излети:

BREAKING: Footage of Israeli Air Force destroying Iranian F-14 Tomcat jets. pic.twitter.com/S9d5wRf1jg — Clash Report (@clashreport) June 16, 2025

На този фон, в Оманския залив изглежда е станала катастрофа между два петролни танкери. Все още няма много информация, но се смята, че става въпрос за танкерите "Адалин" и "Фронт Иигъл", които плават съответно под флаговете на Антигуа и Барбуда, както и на Либерия. Системата FIRMS на НАСА за локализиране на топлинни петна на Земята показва три пожара, а изглежда там има и трети кораб. Случилото се е съвсем близо до Ормузкия проток и тепърва ще има повече информация какво е предизвикало пожарите - Още: Деветата вълна: Ирански ракети отново летят към Израел (ВИДЕО)

Photos are currently circulating which appear to show three ships on fire off the coast of Iran in the Gulf of Oman, near the Strait of Hormuz. NASA’s Fire Information for Resource Management System (FIRMS) Map appearing to confirm three fires in the Gulf of Oman. pic.twitter.com/fXfHGN5jRN — OSINTdefender (@sentdefender) June 17, 2025