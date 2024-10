Гръцки гражданин е убит при атаката в Тел Авив, една от убитите жени е защитила с тялото си бебето си (СНИМКИ)

Министерството на външните работи на Гърция съобщи, че неин гражданин, жител на Йерусалим, е сред загиналите при нападението в Тел Авив на 1 октомври.

По последни данни на израелската полиция седем души са загинали при атаката близо до гарата на градската железница в квартал Яфа в Тел Авив.

Израелските власти все още не са разкрили самоличността на убитите, но местните медии идентифицираха трима от тях като израелски граждани: Шахар Голдман, 30 г., Инбар Сегев Вигдер, 33 г., и Ревитал Борнщайн, 24 г. Съобщава се, че четвъртият е грузински гражданин.

Една от жертвите, Инбар Сегев-Вигдер, е пътувала във вагона с 9-месечния си син Ари, когото е успяла да защити с тялото си. Детето е оцеляло..

One of the victims from yesterday’s terrorist attack in Tel Aviv, Inbar Segev-Vigder, murdered while shielding her 9 month old son Ari.



She saved his life.



There are no words. Only heartbreak 💔 .



May the memory of the victims be a blessing. pic.twitter.com/3nI2jLzem7