По джапанки и с лично оръжие: Спасил се от "Хамас" застреля един от нападателите в Тел Авив (ВИДЕО и СНИМКИ)

Израелските медии разпространиха името на стрелеца, който успя на 1 октомври да елиминира единия от терористите, които извършиха смъртоносната атака в Тел Авив.

Това е Лев Крейтман - цивилен, който по случайност се озовал близо до мястото на нападението. Лев е оцелял по време на клането, извършено от екстремистите от "Хамас" на 7 октомври миналата година на музикалния фестивал близо до границата с Газа - тогава той също е успял да спаси и други хора. Във вчерашния ден Лев е станал свидетел как двамата терористи се опитват да се измъкнат след стрелбата и е открил огън по тях с личния си пистолет както е бил по джапанки и без да се притеснява от факта, че те са въоръжени с автомати.

Според информацията преди това Лев се е сражавал и в Ивицата Газа в продължение на шест месеца.

JPost reported that “citizens using personal firearms” helped to take down the terrorists from today’s terror attack in Tel Aviv.



Here is one of the heroic armed citizens in action — barefoot and in shorts doing what needs to be done.pic.twitter.com/anIpFSpX1t