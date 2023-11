"Хамас" пусна 13 израелски заложници, както и 12 от Тайланд (ВИДЕО)

Официален представител на Тел Авив потвърди, че първата група пленници вече са били предадени от екстремистите на Международния комитет на Червения кръст и се придвижват в линейки извън Ивицата Газа – през пункта „Рафах“, пише The Times of Israel.

Днес „Хамас“ обеща да пусне 13 заложници. Това е първи етап от общо 4 очаквани. Ще бъдат освободени общо 50 пленници за 4 дни, всички от тях ще бъдат жени и деца. Това е само малка група от около 240 заложници, държани от терористите.

Израел пък ще освободи в замяна днес 39 затворници – жени и непълнолетни. Очаква се страната да пусне на свобода 150 задържани палестинци. Примирието включва и хуманитарна помощ за Ивицата Газа.

The exchange operation has begun



Red Cross representatives have arrived with a bus at Ofer Prison in the West Bank to pick up the 39 Palestinian prisoners set to be released by Israel as part of the first stage of the deal to free Israeli hostages from Gaza.



📰 Times of Israel pic.twitter.com/ajJkx9xas7