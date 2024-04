Индонезия издава предупреждение за цунами след изригването на вулкан (ВИДЕО)

Планината Руанг, 725-метров вулкан на остров Руанг, Северен Сулавеси, е изригнал най-малко пет пъти от вторник вечерта, изхвърляйки огнена лава и пепелни стълбове на хиляди метри в небето, съобщава агенцията по вулканология на страната.

Шефът на агенцията Хендра Гунаван каза, че служителите са повишили предупреждението за вулкан до най-високо ниво, предупреждавайки хората да не се приближават на по-малко от 6 километра (3,7 мили) от върха, поради опасения, че планината Руанг може частично да се срути във водата и да причини цунами, както се е случило през 1871г.

In Indonesia, the airport on the island of Sulawesi was closed amid the eruption of the Ruang volcano



About 30 thousand people are being evacuated. Eyewitnesses publish footage of lightning striking the volcano at night. pic.twitter.com/yShMsRi1Ik