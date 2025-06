"Опичай си акъла": Израел предупреди следващия началник на иранския генщаб (ВИДЕО)

"Опичай си акъла". Израелският външен министър отправи предупреждение към следващия началник на Генералния щаб на Иран, който ще замени току-що убития при въздушен удар Али Шадмани. Той заемаше поста само няколко дни, след като беше назначен на поста на 13 юни, замествайки Голамали Рашид, който беше убит по-рано. Шадмани беше висш член на Корпуса на гвардейците на ислямската революция и ключова фигура във военната йерархия на Иран.

