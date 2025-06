"Какво, какво? Кога?": Тръмп се прави на луд, попитан за обстрела на Киев (ВИДЕО)

Попитан за поредната брутална руска атака срещу Киев, американският президент Доналд Тръмп показа пълно неведение, а след това и абсолютна незаинтересованост и безразличие. Запитан каква е реакцията му за обстрела срещу украинската столица, Тръмп на свой ред зададе въпроса: "Кога беше това?" След като получава отговор от репортера, че това се е случило току-що, Тръмп отговаря: "Ще трябва да проверим", давайки да се разбере, че темата за него не представлява някакъв интерес.

А става въпрос за една от най-жестоките руски атаки срещу Киев от началото на войната, при която руснаците убиха, според данните до момента, 14 цивилни и раниха други 114 мирни граждани.

Атаката по Киев: Само 6 руски ракети са пробили украинската ПВО, но тя не смогва с дроновете "Шахед"

The whole world is shocked by today's attack on Ukraine, which left 15 dead and 130 injured.



Trump:



— Reporter: How do you react to the recent attack on Kyiv?

— Trump: When was it?

— Reporter: The day before.

— Trump: 🤨 pic.twitter.com/6zh9n6GLgX