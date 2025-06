Иран стреля по щаб-квартира на Мосад. Уцели ли? (ВИДЕО)

За ирански ракетен удар по централа на израелската разузнавателна агенция "Мосад" близо до Тел Авив съобщават контролираната от Кремъл руска държава агенция ТАСС, която се позовава на полуофициална иранската информационна агенция "Тасним", свързана с Ислямската революционна гвардия и ливанският панарабистки сателитен новинарски телевизионен канал "Ал Маядин", който беше много близък със сирийския диктатор Башар ал-Асад.

Ливанският канал твърди, че в Израел има затъмнение на мястото, което наскоро е било ударено от ирански ракети. От медията обаче изглеждат несигурни дали именно сградата на Мосад е засегната, тъй като уточняват, че удеарът е в района на Глилот, където се намира централата, както и на няколко други ключови израелски разузнавателни звена, включително отдел 8200. Подразделение 8200, ключов клон на израелската дирекция на военното разузнаване (Аман), е специализирано в тайни операции, контраразузнаване и кибервойна. Всъщност иранската атака сега не е била насочена срещу основната централа на Мосад.

От мястото на събитието вече има видеокадри, има и геолокализация. Турският журналистически проект Clash Report потвърждава, че ирански обстрел по израелската военна база "Глилот" е имало. Общо са понесени поне 4 удара - 3 са на 600 метра от мястото на заснемане на видеото, а един - на 1 километър. Със сигурност са уцелени сгради, но какви са те точно няма информация. В този район се намира и училището за израелски разузнавачи "Бахад 15", както и още няколко военни колежа.

UNCONFIRMED: Iranian missile strikes today. may have hit nearby Mossad HQs in Herzliya.



On the second footage, the cameramen says:



"On the Mossad, they even managed to hit the Mossad. Wow." pic.twitter.com/8uDC8e0hKN — Clash Report (@clashreport) June 17, 2025

UNCONFIRMED: Iranian missile strikes today. may have hit nearby Mossad HQs in Herzliya.



On the second footage, the cameramen says:



"On the Mossad, they even managed to hit the Mossad. Wow." pic.twitter.com/8uDC8e0hKN — Clash Report (@clashreport) June 17, 2025

CONFIRMED: These videos show area near Israel’s Glilot base, which houses Unit 8200, the Bahad 15 intelligence school, and several military colleges.



Four impacts were recorded nearby—three about 600m from the site, one around 1,000m. https://t.co/L13xXTVCYf pic.twitter.com/u7SeIbWJX4 — Clash Report (@clashreport) June 17, 2025

Има и геолокализирани снимки от ударa в град Херцлия, намиращ се в областта на централното крайбрежие на Израел, в северната част на област Тел Авив. Точно там се намира информационното звено на израелските отбранителни сили (ЦАХАЛ):

BIG: Iranian ballistic missiles reportedly hit two sites in the IDF intelligence complex in Herzliya, including Dayan Camp, home to the Military Intelligence School.



Geolocation confirms the strikes.



Source: EGYOSINT pic.twitter.com/VcwuvauK5R — Clash Report (@clashreport) June 17, 2025

Засега няма официална позиция от израелска страна - ОЩЕ: Иран се похвали със свален F-35 с нереални размери. Интернет експлоадира от мемета (СНИМКИ)

Нова вълна ирански удари

Информацията за удара по израелската разузнавателна агенция е от около час, откогато е и новата вълна от атаки на Иран срещу Израел, за които съобщи "Ал Джазира".

Иранската революционна гвардия казва, че наскоро е била изстреляна "по-мощна" нова вълна от ракети към Израел, според официалната информационна агенция IRNA. "Нова вълна от ожесточени атаки от страна на въоръжените ни сили, особено сухопътните сили на армията, с нови и модерни оръжия започна и ще се засили през следващите часове", каза Киомарс Хейдари, командир на иранските сухопътни, пише още "Ал Джазира". - ОЩЕ: Сигнали: САЩ също ще атакуват Иран. Унищожени F-35 и F-14 – кой лъже? Пожари в Оманския залив, замесени са танкери (ВИДЕО)

Кибератака удари иранска банка, засегнати са бензиностанции

През това време е извършена кибератака срещу иранската Sepah Bank във вторник сутринта. Тя причини смущения в онлайн услугите на банката, съобщи Fars News. Системите на банката са свързани онлайн и с много от бензиностанциите в Иран, причинявайки прекъсвания на услугите там, добавя Fars News.

⚡️Iranian authorities have banned all security personnel from using devices connected to public networks



💳There are also major problems with accessing bank services in Iran. Both ATMs and card readers aren’t working at many locations. Lots of bank offices are closed.



People… pic.twitter.com/NeorNSphWV — NEXTA (@nexta_tv) June 17, 2025