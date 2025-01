Иран купи изтребители Су-35 от Русия и заплаши врага Израел (ВИДЕО)

Иран е придобил модерни изтребители Су-35 от Русия, за да укрепи военния си капацитет, съобщиха иранските медии в понеделник, 27 януари, цитирайки Али Шадмани - заместник-координатор на централния щаб на "Хатам-ол-Анбия". Това е инженерната фирма, контролирана от Корпуса на гвардейците на ислямската революция - т.е. Революционната гвардия.

Шадмани не уточнява дали самолетите вече са доставени на Техеран, нито колко са на брой, но новината показва все по-задълбочаващото се сътрудничество във военната сфера между Иран и Русия.

„Производството на военно оборудване се е ускорило и остарелите системи се извеждат от употреба и се заменят с модерни и осъвременени“, каза той, цитиран от Iran International. „Винаги, когато е необходимо, правим военни покупки, за да укрепим нашите въздушни, сухопътни и военноморски сили“.

"Производството на военно оборудване също се ускори“, заяви още заместник-координаторът на централния щаб на "Хатам-ол-Анбия", цитиран от Reuters. „Ако врагът действа глупаво, той ще усети горчивия вкус на това да бъде улучен от нашите ракети и никой от неговите интереси в окупираните територии няма да остане в безопасност“, предупреди Шадмани, визирайки заклетия съперник на Иран в региона - Израел.

През ноември 2023 г. Иран обяви, че ще закупи изтребители "Сухой-35" от Русия - тогава били финализирани договореностите, пишеше информационна агенция Tasnim. Сега за първи път ирански официален представител потвърждава покупката.

Иранските военновъздушни сили разполагат само с няколко десетки ударни самолета, включително руски изтребители, както и остарели американски модели, придобити преди Ислямската революция от 1979 г.

По-рано този месец Иран и Русия подписаха споразумение за всеобхватно стратегическо партньорство, в което не се споменава за трансфер на оръжие, но се казва, че двете страни ще развиват своето „военно-техническо сътрудничество“.

В договора няма и дума за взаимна военна помощ, но се казва, че Москва и Техеран се задължават да не оказват помощ на воюваща срещу партньора страна.

По-интересната част от пакта беше, че Техеран не признава окупираните части на Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област на Украйна за руски, а също и Крим: Договор с Путин: Иран не призна официално Крим и украинските земи за руски, няма да има и взаимна отбрана (ВИДЕО).

Иран е тествал най-новия си дрон, който носи името „Газа“. Задачите му включват разузнаване, наблюдение и прецизни удари.

Дронът е оборудван с високоточни интелигентни боеприпаси и системи за електронна борба. Посочената продължителност на полета на машината е до 35 часа, а обсегът на действие - над 2000 км. Капацитетът на полезния боен товар е до 500 кг.

