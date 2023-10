Иран обвини Израел в геноцид заради блокадата на Ивицата Газа

"Днес продължаването на военните престъпления от страна на (Бенямин) Нетаняху и ционистите (Израел - бел. ред.) срещу цивилното население на Газа, обсадата, прекъсването на водоснабдяването и електроснабдяването, както и отказът за влизане на лекарства и храни, създаде условия, при които ционистите се стремят към геноцид на всички хора в Газа", заяви Хосейн Амирабдолахиан.

"Войната, на която сме свидетели днес в Ивицата Газа, не е само война на ционистите срещу "Хамас", а война на ционистите срещу всички палестинци", твърди иранският топ дипломат, цитиран от "Ал Джазира".

Още: Блинкен към Израел: Докато Америка я има, никога няма да се защитавате сами (ВИДЕО)

Израелското правителство нареди пълна блокада на Ивицата Газа - крайбрежния анклав с над 2,2 млн. души население, готвейки наземна операция срещу "Хамас" в отговор на нахлуването на нейни бойци в Израел на 7 октомври. Премиерът Бенямин Нетаняху обяви, че Газа ще остане без вода, храна и ток. Вчера единствената централа там спря работа поради липса на гориво и гражданите скоро ще останат напълно без електричество.

Снимка: Getty Images

Израелският министър на енергетиката Израел Кац заяви, че страната му няма да допусне основни ресурси или хуманитарна помощ в Ивицата Газа, докато "Хамас" не освободи хората, отвлечени по време на изненадващото нападение в събота. "Хамас" взе десетки, а може би и стотици заложници - цивилни и военни от Израел.

Още: "Хамас" обстреля с ракети град Сдерот, местните власти зоват за евакуация (ВИДЕО)

Междувременно правозащитната организация Euro-Med Human Rights Monitor призовава международната общност да настоява за "временно хуманитарно прекратяване на огъня за 24 часа", за да се предотврати "предстоящо голямо бедствие".

"Газа е на изчерпване на питейната вода, електричеството и хранителните запаси. Секторът на здравеопазването е в колапс. Всяка минута е от значение", се казва в съобщението на групата в Twitter.

Urgent Appeal: We call for the international community to press for a temporary humanitarian ceasefire for 24 hours in Gaza to avert an impending major disaster



Gaza is running out of drinking water, electricity&food supplies. Health sector is collapsing. Every minute counts.. pic.twitter.com/Zh1KkdaUsL