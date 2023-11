Израел откъсна северната част на Газа, убити са "десетки терористи" (ВИДЕО)

Още: "Хамас" има подземен град в Газа с 30-40 хиляди бойци: Как ще действа Израел

В изявление на ЦАХАЛ се казва, че войниците от пехотната бригада "Голани" са водели "продължителни сражения" срещу терористите, които са изстрелвали ракети, задействали са взривни устройства и са хвърляли гранати по силите на Израел.

War update:

IDF infantry&armored forces kill dozens of terrorists in Gaza battles overnight; Israeli death toll in fighting rises to 17; army bombs Hezbollah targets in Lebanon after launches into Israel. Below is IDF video of forces in Gaza. @ynetalerts&@kann_news pic.twitter.com/0psHPkKIjU