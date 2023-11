Войната в Близкия изток: Израел обяви, че е пробил отбранителна линия на Хамас в Газа (ВИДЕО)

В днешния ден израелската армия обяви, че е ликвидирала ръководителя на противотанковите сили на Хамас в ивицата Газа Мухмед Атсар. От ЦАХАЛ разпространиха кадри от удара по въздуха.

Израелските военни съобщиха и че са разположили ракетни катери в Червено море като подкрепление. Това става ден след като свързаното с Иран движение на хутите в Йемен обяви война на Израел. Вчера хутите предприеха третата си атака с дронове и ракети към израелска територия от 7 октомври насам, а силите на Израел обявиха, че са прехванали успешно въздушните цели.

