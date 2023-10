Израел съобщи за евентуална въздушна атака от Ливан (ВИДЕО)

Израелските сили за вътрешна защита съобщиха от своя страна за "широкомащабно" нападение в районите на Тиберия и Бейт Шеан. Гражданите на северния град Малот Таршиха са предупредени да останат по домовете си и да заключат вратите, понеже е възможно в града да са проникнали въоръжени нападатели, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Air alarm in Haifa, north Israel. The sounds of military aircraft can be heard on the border with Lebanon. It is reported that several paragliders flew from Lebanon to Israel. Also there is shooting reported in Dimona, Israel's nuclear research center is located here.