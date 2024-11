Израел удари най-голямото ливанско международно летище (ВИДЕО)

Израел удари южната част на Бейрут, около час след като израелската армия призова жителите да напуснат града, включително от място близо до международното летище на Ливан "Рафик Харири".

Видеокадри от удар по летището, което е най-голямото гражданско летище в Ливан, показват експлозия и има твърдения, че шрапнели са засегнали и нанесли леки щети по няколко самолета, както и сградата, където пътниците чакат преди да бъдат качени на борда да излитат:

Significant Israeli Airstrikes earlier tonight only Feet from a Taxiway at Rafic Hariri International Airport in Southern Beirut, with Minor Shrapnel Damage said to have been caused to several Aircraft as well as the Departures Hall. pic.twitter.com/WrQ2YjKdNl