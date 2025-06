Челси подчини тима на бивши звезди от Висшата лига пред доста празен стадион, дебютант блесна с асистенция

Челси постигна категоричен успех с 2:0 над ФК Лос Анджелис в двубой от първия кръг на група "D" на Световното клубно първенство. На доста празния “Мерцедес-Бенц Стейдиъм” в Атланта Педро Нето откри резултата в 34-тата минута. В заключителната фаза появилият се от скамейката Енцо Фернандес се възползва от асистенция на дебютиралия Лиъм Делап, за да сложи точка на спора. В американския тим личаха имената на бившите звезди от Висшата лига Юго Лорис и Оливие Жиру.

5 minutes before Chelsea versus LAFC kicks off in the Club World Cup and the stadium is still quiet empty. Entire top tier is out of use. pic.twitter.com/eYYNdTSvoe