Израелският военен министър: Започваме пълномащабно настъпление, Газа няма да бъде същата

„Премахнах всички ограничения, възвърнахме си контрола върху района и преминаваме към пълно настъпление“, каза Галант на войските на границата с Газа.

„Ще имате способността да промените реалността тук. Видяхте цената, която платихме, сега ще можете да видите промяната. Хамас искаше промяна в Газа, но всичко ще се промени на 180 градуса от това, което те искаха“, каза Галант.

„Те ще съжаляват за този момент, Газа никога няма да се върне към това, което беше, няма да бъде същата“, продължава той. „Който дойде да обезглавява, да убива жени, оцелели от Холокоста – ние ще го елиминираме с цялата си сила и без компромиси“, добави Галант.

Същевременно от пресслужбата на израелската армия обявиха, че първият самолет с американски боеприпаси е кацнал в Израел „Боеприпасите са предназначени за подготовка за допълнителни сценарии“, уточниха от пресслужбата.

IDF Press Service: The first plane carrying U.S. ammunition landed in Israel



"The munitions are intended for crushing strikes and preparation for additional scenarios," the press service specified. pic.twitter.com/2oIk6OfuKO