Киргизстан пусна система за лицево разпознаване на издирвани - вече има задържани руски активисти

От ведомството посочват, че руските правоохранителни органи вече са предоставили на системата данни за над 85 000 души.

За десет дни тази система е установила самоличността на 57 души, които са в списъка на междудържавно издирваните лица в страните от ОНД. Всички те са идентифицирани с помощта на камери за видеонаблюдение, съобщават от местното МВР. Те са били проверени в базите данни и регистрирани, като четирима от тях са били задържани.

Сред арестуваните има и трима граждани на Русия, пише "Медуза". Имената на задържаните руснаци не се съобщават.

На 6 юни подсъдимият по делото за опит за подпалване на военнополевата служба в Свердловска област - Алексей Рожков, е отведен от Киргизстан в Русия и е настанен в следствения арест в Екатеринбург.

На 9 юни в столицата Бишкек е задържан Лев Скорякин, активист на "Левия блок". През февруари съдът в Москва го арестува задочно по наказателно дело за хулиганство, а през април той е обявен за издирване.

Освен това в Киргизстан беше задържана Алена Крилова, бивш прессекретар на движението "За правата на човека", срещу която в Русия е образувано наказателно дело за участие в "екстремистка" общност.

