"Нищо няма да ни направят, гаранция": Израел може да използва доктрина тип "военни престъпления", за да пречупи Иран

Израел може съвсем скоро да прибегне до позната отпреди почти две десетилетия жестока военна доктрина, за да пречупи по-бързо Иран. С това спекулира турският журналистически проект Clash Report. Турските журналисти говорят за т.нар. доктрина "Дахия". Тя е кръстена на предградие в Бейрут и е израелска военна стратегия, включваща унищожаването на гражданска инфраструктура с цел натиск върху враждебно настроен чужд режим - Още: "Доктрина Дахия"*: След Газа - Израел срещу Ливан, ще има ли нова война?.

Какви са основните постулати на "Дахия":

Бившият началник на израелския генщаб (2015 - 2019 година) Гади Айзенкот на практика формира подхода като теория: ако една ракета бъде изстреляна от дадено село, цялото село става цел.

Доктрината нарушава международното право, след като не прави разлика между военни и цивилни сили и нарушава изрично Женевската конвенция за водене на война, която забранява т.нар. колективно наказание.

Още: "План минимум и максимум": Проф. Чуков обясни за котката, мишката и войната в Иран

В социалните мрежи беше припомнено и изказване на началникът на ВВС на Иранската революционна гвардия генерал Амир Али Хаджизадех. Той беше един от първите, които Израел елиминира в операция "Изгряващият лъв". Какво казва генералът накратко и то през февруари, 2025 година: "Някои казват, че ако не преговаряме, може да нападнат. Те не могат да направят нищо. Никой не трябва да се притеснява - гарантирано".

IRGC Aerospace Chief Hajizadeh, killed in Israel’s strikes, in February 2025:



Some say if we don’t negotiate, they might attack.



They can’t do a damn thing. No one should worry. That’s a guarantee. pic.twitter.com/3B7fp86afX