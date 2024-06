"Който посегне на полицай, ще убием и него, и роднините му": Кадиров плаши след атаките в Дагестан

Кадиров е предприел тези действия след терористичната атака в Дагестан през уикенда, при която бяха подпалени две църкви, синагога и беше стреляно по пост на пътната полиция. Загинаха най-малко 20 души, като 16 от тях са полицаи: Нов "Крокус": Още жертви, още убити нападатели. Кой стои зад атаката в Дагестан? (ВИДЕО)

"Във връзка с последните трагични събития в Дагестан призовах ръководството на правоприлагащите органи да засили усилията си за гарантиране на обществената сигурност и предотвратяване на тероризма и религиозния екстремизъм. Особено внимание трябва да се обърне на противодействието на радикалната идеология, идваща от европейските страни", заяви Кадиров, като съобщение за срещата се появи в канала му в Телеграм.

Kadyrov urged to kill all relatives of suspects in the attempted assassination of law enforcers



Chechen head Ramzan Kadyrov called for blood feuds at a meeting with heads of law enforcement agencies held against the backdrop of the terrorist attacks in Dagestan.



