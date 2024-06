Нов "Крокус": Още жертви, още убити нападатели. Кой стои зад атаката в Дагестан? (ВИДЕО)

20 people were killed in terrorist attacks in Dagestan, according to telegram channels close to law enforcers According to Baza, 15 law enforcers were killed, as well as one priest, one church guard and three unidentified people. The publication "112" writes that 17 law… pic.twitter.com/nN4sYPeEXG

Това са обобщените данни след тероростичното нападение вечерта на 23 юни в двата града в Дагестан, което изглежда добре координирано. Министерството на вътрешните работи на Дагестан съобщи, че неизвестни лица са открили огън по руска православна църква и синагога в Дербент около 18:00 ч. местно време, а след това, в рамките на същия час, друга група е открила огън по пост на пътната полиция в Махачкала (на 120 км северно от Дербент). Имаше и пожар в синагога в Махачкала, въпреки че руски официални източници не потвърждават второ нападение в синагога. След началото на нападенията Дагестан обяви антитерористичен режим – Росгвардия излезе по улиците. Активната фаза на този режим вече приключи – ясно е още, че ранените са най-малко 34 души, 27 от които са полицаи.

Military vehicles are on the streets of Derbent. The central part of the city is without power, with ongoing fighting and law enforcement preparing for an assault.



In Makhachkala, there is continuous shooting near a church. https://t.co/h40Apwbloj pic.twitter.com/t35d3n9zS4 — NEXTA (@nexta_tv) June 23, 2024

The number of dead in Dagestan as a result of a militant attack has risen to 9



7 of them are law enforcers. 25 people were injured, the Muftiate of Dagestan reported. pic.twitter.com/fG5tOFfEc7 — NEXTA (@nexta_tv) June 23, 2024

Какво се знае?

Ранените са поне 34 души, от които 27 са служители на правоохранителните органи. Според Телеграм канала "112" има 20 жертви и 44 ранени, 37 от които са полицаи;

Източник на РБК в правоохранителните органи съобщи, че няколко нападатели са били включени в базите данни на Министерството на вътрешните работи като имащи връзки в уахабитски кръгове. Всички те са жители на републиката;

Задържан е началникът на Сергокалинския район на Дагестан Магомед Омаров. Според съобщения в медиите неговите синове са били сред участниците в нападението, а дори и един от племенниците му. Омаров е подал оставка, службите извършиха обиск в дома му. Бившият началник вече е изключен от партията на Владимир Путин - "Единна Русия".

Изходите от Махачкала са блокирани;

Четирима бойци са ликвидирани в Махачкала и вероятно двама в Дербент. Поне още двама са задържани;

На вратите на синагогата в Махачкала неизвестни лица са оставили надписи и стихове от Корана. Наблизо, на улица "Ермошкин", започнала престрелка с полицията - бойците стреляли по автомобили със служители на реда.

Според дагестанската общественост един от убитите бойци е ММА боецът Гаджимурад Кагиров, пише Телеграм каналът Baza.

Очевидци съобщават и за арести на плажа в Махачкала - вероятно е задържаните да са свързани с нападателите.

Терористите използваха американска пушка Ар-15 по време на нападение срещу полицейски служители в Махачкала, твърди прокремълският канал Baza.

В Дагестан продължават оперативно-издирвателните дейности, служителите по сигурността установяват съучастници на терористите.

24, 25 и 26 юни са обявени за дни на траур в Дагестан. Съответният указ е подписан от ръководителя Сергей Меликов.

В Махачкала и Дербент е приключила антитерористичната операция.

Кой стои зад нападението и има ли общо с "Крокус Хол"?

Клонът на "Ислямска държава" (ИД) в Северен Кавказ - "Вилаят Кавказ" - вероятно е извършил комплексната и координирана атака, твърди американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

‼️ In the Russian republic of Dagestan, there are reports of shooting and explosions



In Derbent, unknown individuals opened fire on an Orthodox church and a synagogue, resulting in a fire at the scene. An interception plan has been initiated.



Additionally, a traffic police post… pic.twitter.com/9btxR9hjTe — NEXTA (@nexta_tv) June 23, 2024

Руският клон на "Ал-Азаим Медиа" на "Ислямска държава" на 23 юни публикува изявление след нападението, в което похвали "своите братя от Кавказ" за това, че са показали на какво са способни. По-специално "Ал-Азаим" не е поела отговорност за самото нападение, а споменаването на Кавказ навежда на мисълта, че отговорността е на "Вилаят Кавказ". Регионалната антитерористична структура на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) изрично предупреждава, че "Вилаят Кавказ" е станала по-активна след нападението на 22 март срещу "Крокус Сити Хол" край Москва и от април 2024 г. е засилила призивите за набиране на нови членове в Северен Кавказ.

Припомняме, че "Ислямска държава-Хорасан" пое отговорност за атаката в концертната зала "Крокус", при която загинаха 145 души. Режимът на Владимир Путин обаче тръгна веднага да хвърля вината на Украйна и западните служби - нещо, което се наблюдава и сега.

От март 2024 г. насам руските власти се опитват да проведат неубедителна антитерористична операция в Северен Кавказ, за да се борят с нарастващото влияние на ИД и "Вилаят Кавказ". Настоящият антитерористичен подход на Русия вероятно ще остане обвързан с "реторични пози срещу Украйна и Запада", за разлика от идентифицирането и неутрализирането на заплахите от ИД в самата Руска федерация, пишат от ISW.

Все по-напрегнатите отношения на Русия с мюсюлманското ѝ малцинствено население, особено в Кавказ, вероятно ще продължат да предоставят на "Вилаят Кавказ" и други екстремистки групи ценна база за набиране на нови членове.