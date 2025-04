Русия напредва бавно със строежа на наследника на потопения крайцер "Москва" (ВИДЕО)

Русия се надпреварва с времето да построи кораб, който да надмине ракетния крайцер „Москва“ – флагманът на Черноморския флот, унищожен от Украйна в първите месеци на войната. Това става ясно от наскоро публикувани сателитни снимки, предава Newsweek, като се позовава на украинското военно издание Defense Express. Снимките показват напредъка, който Москва постига по един от двата си амфибийни десантни кораба от проект 23900 „Иван Рогов“. Съобщава се, че по план те трябва да могат да превозват до 90 единици военно оборудване, сред които и 15 хеликоптера.

🇺🇦🔱New photographs have appeared (as of mid-March) of the hull of the universal landing ship (UDC) "Ivan Rogov" of Project 23900 , which is being built in Kerch at the Zaliv shipyard .



According to satellite images, the maximum length of the Project 23900 ship's hull is pic.twitter.com/w19QGhFuPl