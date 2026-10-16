Колко лесно Китай помага на Русия да убива в Украйна: Пращаме ти всичко, без значение кой си

Китай вероятно доставя на Русия важни компоненти за дронове с голям обсег, макар че се представя за неутрална страна във войната на диктатора Владимир Путин срещу Украйна. Руското разследващо независимо издание The Insider установи, че китайската компания Xingkai Tech е готова да доставя на Руската федерация модеми с мрежова архитектура за безпилотни летателни апарати. Журналистите са изследвали модем, открит в дрон от типа „Гербер“. Представяйки се за руски доставчик, поръчали 500 устройства за 2,87 млн. долара за завод в икономическата зона "Алабуга" в град Елабуга - там, където руснаците сглобяват своите версии на иранските дронове "Шахед".

Компанията издала фактура, въпреки че журналистите посочили, че модемите са предназначени за военно производство. Според медията китайски банки също съдействат за обработката на тези трансакции.

Модемите се използват в дроновете "Геран" (руската версия на "Шахед") и "Гербер". След като през февруари 2026 г. руската армия губи достъп до използваните от нея терминали Starlink, тя все по-активно разчита на китайски мрежови модеми, вграждани в дроновете от тези типове.

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Как работи технологията?

Модемите изграждат самоорганизиращи се мрежи, в които дронове действат като ретранслатори и предават сигнали към апарати, летящи дълбоко над украинска територия. Така операторите могат да управляват дроновете дистанционно, да променят командите им по време на полет и да получават видео в реално време.

Според изданието моделът XK F-359 на Xingkai Tech осигурява комуникация на разстояние от 100 до 300 километра при пряка видимост. Подобна система може да позволи на сравнително малък брой ретранслатори да поддържат връзката с цяла група атакуващи дронове, включително при маневри за избягване на украинската противовъздушна отбрана.

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Доказателства за доставки към Русия

През 2024 г. украинското военно разузнаване съобщава за открити модеми Xingkai Tech в руски дронове „Гербер“. Разследването на The Insider обаче установява и преки доказателства за готовността на компанията да доставя същите устройства на руския производствен комплекс в град Елабуга, Република Татарстан.

Снимка: Getty Images

Журналисти от изданието и от проекта Nordsint се представят за руски военен доставчик и се свързват с компанията през официалния ѝ профил в WeChat. Директорът и собственик на Xingkai Tech, Дзян Цин, потвърждава, че компанията произвежда модема XK F-359, изпраща ръководство за устройството и предоставя снимки и видео от производствената база.

След като получава изрична информация, че крайната дестинация е военно производствено предприятие, компанията издава фактура за 500 модема на стойност 19,5 млн. юана - приблизително 2,87 млн. долара. В преработена фактура вече е изписано и името "Алабуга".

Предложени са различни начини за плащане, включително по сметки в DBS Bank в Хонконг, Ping An Bank и China Merchants Bank в Китай. The Insider се свързва с трите банки, но не получава отговор.

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Американски компоненти и неясна верига на доставки

Ключов елемент на модема е програмируемата логическа матрица FPGA, която управлява структурата на мрежата и оптимизира комуникацията между дроновете. По думите на Дзян - устройството използва компонент на американската AMD. Компанията обаче заявява пред руското разследващо издание, че Xingkai Tech не е неѝн клиент или оторизиран партньор и че AMD не ѝ е продавала продукти. Производителят подчертава, че спазва приложимите американски износни ограничения и забранява незаконния износ или реекспорт към Русия.

Разследването установява и доставки на китайски модеми за Русия, декларирани пред митническите власти като „антени“ и „оборудване за дистанционно управление“. Сред получателите са търговските дружества Atlant-Engineering и LT Global Forwarding. Документите им посочват друга китайска компания като производител, въпреки че данните свързват устройствата с Xingkai Tech.

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"Гербер" се превръща в по-опасно оръжие

Първоначално „Гербер“ е разработен като евтин дрон примамка, чиято радарна сигнатура наподобява тази на по-старите версии на „Геран“. Впоследствие руснаците започват да използват тези апарати и за разузнаване, оборудват част от тях с бойни глави, камери и по-усъвършенствани комуникационни системи.

През лятото на 2026 г. се появяват модернизирани варианти с вертикален стабилизатор. Според анализа на медията Xingkai Tech осигурява приблизително половината от пазара на мощни мрежови модеми, използвани в дроновете „Гербер“ и „Геран“.

Изданието анализира 30 обяви за части от свалени руски дронове в голяма украинска онлайн платформа за трофеи. В поне девет от тях се откриват разпознаваеми модеми на Xingkai Tech. Подобни устройства са намирани и в руските баражиращи боеприпаси тип „Бандерол“.

Снимка: Getty Images

Разследването идентифицира и друг китайски производител - Xi'an Sihou Network Technology, чиито модеми също се използват в дронове, по-конкретно в "Шахед". Компанията заема значителен дял сред устройствата, предлагани на търгове за трофейно оборудване.

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Рискът се простира отвъд Украйна

Усъвършенстваните комуникационни системи превръщат дори дронове, първоначално предназначени за заблуда на противовъздушната отбрана, в по-ефективни бойни средства с потенциал да застрашат и европейски държави.

Според The Insider способността на Русия да използва такива дронове срещу украинската енергийна инфраструктура и железопътния транспорт зависи отчасти от достъпа до китайски компоненти. Разследването поставя въпроса доколко ефективно западните санкции могат да ограничат доставките и дали дипломатическият натиск ще доведе до прекъсване на веригите за снабдяване.

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