6 руски бомбардировача Су-34 са аут: Украйна с данни, Z-канал отрича (ВИДЕО и СНИМКА)

Общо 6 щурмови бомбардировача Су-34М са били поразени с ракети "Нептун" при снощната украинска атака срещу руското военно летище в Борисоглебск - това твърдят украинските военноморски сили (ВМС) - Още: Руско летище е в пламъци след украинска атака (ВИДЕО)
Footage captures the missile attack on the Borisoglebsk military airfield in Russia’s Voronezh Oblast. This is a missile, not a drone. #Russia https://t.co/Vz4Fbmf26O— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 14, 2026
"Ударени са и технически средства за осигуряване на полетите на руската авиация, регистрирани са многократни детонации и пожар на територията на летището. Информацията се уточнява. Военноморските сили на Въоръжените сили на Украйна продължават да нанасят удари по вражески военни обекти, като постоянно отслабват бойните му възможности", пише още в съобщението.
Украинският президент Володимир Зеленски уточни, че са унищожени 4 шурмови бомбардировачи, а други два са понесли щети:
The aftermath of the attack on the airfield in Borisoglebsk, where Russian Su-34s were based. https://t.co/pMnu3UOAHA— NEXTA (@nexta_tv) October 15, 2026
Руският телеграм канал Fighterbomber, който е поддържан от пенсионирания руски военен пилот Иля Туманов, отрича информацията - защото уж всички такива бомбардировачи били преместени на над 400 километра от Украйна, обаче засипва с критики руското ПВО, че е допуснало обстрела.
Russian aviation-linked Fighterbomber responded to the Borisoglebsk satellite imagery, denying that six aircraft were hit and saying there were no personnel losses. But he again criticized the failure to quickly conceal or clean up the aftermath before satellite imagery exposed it. #Ukraine— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 15, 2026
Су-34М е способен едновременно да носи няколко управляеми и фугасни бомби, ракети от различни типове и е едно от ключовите средства на руската авиация за нанасяне на удари с управляеми бомби в Украйна, особено на позиции на фронта или в близкия тил.
А междувременно украинският генщаб съобщи, че от началото на 2026 година убитите и толкова тежко ранените, че не могат да се бият повече руски войници, са над 350 000. В това число влизат и изчезнали по време на операция - това е натовската класификация за "военни жертви". Всеки месец броят им се увеличава.