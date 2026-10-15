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6 руски бомбардировача Су-34 са аут: Украйна с данни, Z-канал отрича (ВИДЕО и СНИМКА)

15 октомври 2026, 13:53 часа 3638 прочитания 1 коментар
Снимка: Getty Images
6 руски бомбардировача Су-34 са аут: Украйна с данни, Z-канал отрича (ВИДЕО и СНИМКА)

Общо 6 щурмови бомбардировача Су-34М са били поразени с ракети "Нептун" при снощната украинска атака срещу руското военно летище в Борисоглебск - това твърдят украинските военноморски сили (ВМС) - Още: Руско летище е в пламъци след украинска атака (ВИДЕО)

"Ударени са и технически средства за осигуряване на полетите на руската авиация, регистрирани са многократни детонации и пожар на територията на летището. Информацията се уточнява. Военноморските сили на Въоръжените сили на Украйна продължават да нанасят удари по вражески военни обекти, като постоянно отслабват бойните му възможности", пише още в съобщението.

Украинският президент Володимир Зеленски уточни, че са унищожени 4 шурмови бомбардировачи, а други два са понесли щети:

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Руският телеграм канал Fighterbomber, който е поддържан от пенсионирания руски военен пилот Иля Туманов, отрича информацията - защото уж всички такива бомбардировачи били преместени на над 400 километра от Украйна, обаче засипва с критики руското ПВО, че е допуснало обстрела.

Су-34М е способен едновременно да носи няколко управляеми и фугасни бомби, ракети от различни типове и е едно от ключовите средства на руската авиация за нанасяне на удари с управляеми бомби в Украйна, особено на позиции на фронта или в близкия тил.

А междувременно украинският генщаб съобщи, че от началото на 2026 година убитите и толкова тежко ранените, че не могат да се бият повече руски войници, са над 350 000. В това число влизат и изчезнали по време на операция - това е натовската класификация за "военни жертви". Всеки месец броят им се увеличава.

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СУ-34 война Украйна руско военно летище Борисоглебск ракета Дългият Нептун
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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