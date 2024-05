Масови арести на протестите в Армения (ВИДЕО)

Гражданите негодуват срещу отстъпването на арменски територии на Азербайджан като част от делимитацията на границата, тоест определянето на нейното точно разположение. ОЩЕ: Многохиляден протест в Ереван с ултиматум към Пашинян: Оставка веднага! (ВИДЕО)

It’s been 2 hours since streets and avenues have been spontaneously blocked all over Yerevan, and the police can’t do anything about it. They beat journalists, open the street with force, and at the same time other streets are immediately blocked.

Pashinyan must be removed pic.twitter.com/yMrHk1LT9w