"100 пъти по-скъпо": Франция и Германия вече пускат помощи за Газа от въздуха (ВИДЕО)

Франция започна да пуска пакети с хуманитарна помощ от въздуха към Ивицата Газа. Новината съобщи в социалните мрежи на 1 август президентът Еманюел Макрон. Той отбеляза, че доставката на храна е само началото, и призова Израел да предостави пълен хуманитарен достъп до палестинския анклав, защото само помощта от самолетите не е достатъчна. "Благодаря на нашите партньори от Йордания, Обединените арабски емирства и Германия за тяхната подкрепа, както и на нашите въоръжени сили за тяхната всеотдайност", написа още Макрон.

Faced with an urgent humanitarian crisis, we just conducted a food airdrop over Gaza.



I thank our Jordanian, Emirati, and German partners for their support, as well as our armed forces for their dedication.



But airdrops are not enough.… pic.twitter.com/KpWFhOLmbi