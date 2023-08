Мощен взрив при товарене на зърно в турско пристанище, има ранени (ВИДЕО)

Взривът е избухнал в един от силозите при товарене на кораб със зърно. Кадри от момента на експлозията бяха публикувани в социалните мрежи.

Според информацията към 17:00 часа при инцидента са пострадали 12 души, двама от тях тежко. На място са изпратени екипи на Спешна помощ и инцидентът се разследва, като има спекулации относно зърнената сделка и случващото се между Украйна и Русия специално що се отнася до руските обстрели на инфраструктура за износ на зърно, тъй като Турция иска зърнената сделка да продължи.

A big explosion happened in the northern Turkish seaport city of Derince. The cause of the explosion has not yet been reported. Emergency services are on the scene. It is said that 4 people were injured. pic.twitter.com/f1FNUPxOZk