Мощна експлозия в Кабул, има загинали (ВИДЕО)

Инцидентът е станал в кабулския квартал Хаджи-Бугр, който е в непосредствена близост до пистата на летището. Плътни облаци дим се издигат към небето над този район. Местният журналист Шафи Карими съобщи в Туитър, че ракетата е ударила жилищна сграда, която се намира край летището в афганистанската столица.

По-рано американският президент Джо Байдън заяви, че САЩ очакват нова атака срещу летището в Кабул в следващите до 24-36 часа. "Ситуацията продължава да бъде екстремно опасна и заплахата от терористичен акт на летището остава много висока. Нашите командири ме информираха, че има голяма вероятност това да се случи в следващите часове, затова им наредих да се вземат всички възможни мерки, с които да се гарантира сигурността на нашите мъже и жени на летището", се казва още в изявлението на американския президент.

Експлозията днес е била предизвикана от изстреляна ракета, която по първоначални данни е поразила къща, съобщи представител на бившето афганистанско правителство, свалено преди две седмици от талибаните. Според очевидци, цитирани от Ройтерс, ракета е улучила къща в район близо до кабулското летище.

