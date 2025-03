На тъмно: Русия и САЩ започнаха преговорите в Саудитска Арабия (ВИДЕО)

В столицата на Саудитска Арабия - Рияд - започна среща на делегациите на Русия и САЩ. Тя бе насрочена за 10:00 ч. московско време - т.е. 9 ч. българско време на 24 март, твърди контролираната от Кремъл информационна агенция ТАСС. Срещата ще бъде закрита. Служители на Службата за държавна сигурност на Саудитска Арабия са помолили журналистите да напуснат територията на хотел "Риц-Карлтън".

В консултациите ще се включат руските официални лица Григорий Карасин - председател на Комисията по международни въпроси към Съвета на федерацията (горната камара на руския парламент), и Сергей Беседа - съветник на директора на Федералната служба за сигурност (ФСБ) на Русия. Преди това Беседа ръководи 5-а служба на ФСБ, която отговаря за събирането на разузнавателна информация за Украйна преди пълномащабната инвазия.

Преговорите идват след тези между САЩ и Русия в Саудитска Арабия на 18 февруари и в Истанбул на 27 февруари. Американската и украинската делегация проведоха отделни дискусии в Джеда на 11 март, където украинската страна предложи прекратяване на огъня в небето и в морето, но в крайна сметка се съгласи на пълно 30-дневно примирие, за което настояваше Вашингтон. Путин отхвърли пълното прекратяване на огъня в телефонния разговор с Тръмп, но се съгласи на временна взаимна пауза на ударите срещу енергийната инфраструктура. Примирие обаче не е официализирано.

Разговорите Русия-САЩ се провеждат ден след като делегации на Украйна и САЩ разговаряха в Саудитска Арабия. Украинският министър на отбраната Рустем Умеров обяви в неделя, че разговорите в Рияд са били „продуктивни и целенасочени“ и са били разгледани „ключови въпроси, включително енергийните“.

We have concluded our meeting with the American team.

The discussion was productive and focused — we addressed key points including energy.



President Volodymyr Zelenskyy’s goal is to secure a just and lasting peace for our country and our people — and, by extension, for all of…