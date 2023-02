Над 12 000 са вече жертвите на земетресенията в Турция и Сирия (ВИДЕО)

В сирийските райони под властта на президента Башар ал Асад е потвърдена смъртта на 1262 души. В зоните, контролирани от бунтовниците, жертвите са 1730. Така загиналите в Сирия са общо 2992. В Турция е потвърдена смъртта на 9057 човека.

Към настоящия момент не са открити двамата български граждани, издирвани в градовете Антакия и Искендерун, съобщиха от Министерството на външните работи. Посолството ни в Анкара е отправило искане към здравното министерство на Турция за предоставяне на информация за пострадали български граждани, настанени в здравни заведения. Засега няма подадени такива данни.

ОЩЕ: Вижте как животните са предупреждавали за земетресението в Турция (ВИДЕО)

На фона на ужасяващата ситуация, вчерашният ден донесе няколко добри новини. Бебета и деца бяха спасени цели два дни след адските трусове от понеделник.

В Сирия бяха спасени двете деца, останали под срутените стени на сграда в сирийския граничен град Бесная, чиято снимка се превърна в емблема на бедствието в социалните мрежи. Близо два дни след опустошителното земетресение, спасителни екипи на действащите в страната Бели каски успяха да извадят децата от развалините за неописуема радост на техните родители. Сподели с твоите приятели

7-месечно бебе пък бе спасено в Турция. То е било извадено изпод развалините от пожарникари от югоизточния окръг Шърнак, изпратени в окръг Адъяман - един от десетте окръга, пострадали от земетресенията. По-рано днес 3-месечно бебе също беше извадено живо изпод отломките на сграда в окръг Газиантеп, а в окръг Хатай беше спасено момиченце на 4 месеца. В град Искендерун, окръг Хатай, бяха спасени четирима души, включително три деца - момиченце на 5 години, момченце на 4 и 13-годишно момче. Членовете на гръцкия спасителен екип за спешни операции съсредоточиха днес усилията си, за да извадят дете, открито в развалините на сграда в Хатай, Югоизточна Турция.

See the moment a newborn baby was rescued from rubble in Hatay, Turkey, three days after the region was struck by a powerful earthquake. The infant was among several people saved from the site of destruction. pic.twitter.com/T7YgM83Lx8