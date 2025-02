Наградиха горски работник в Индия: Заснел е неуловимо животно (ВИДЕО)

Работник в Горската служба на Индия беше възнаграден за продължило часове наблюдение, тъй като e успял да заснеме кадри на „неуловима“ летяща катерица, предаде ABC News. Видеото е заснето в резервата Пенч Тигър в Махаращра, Индия. Мъжът коментира пред Storyful, че животното, което се вижда във видеото, е индийска летяща катерица. Той каза, че е положил доста голямо усилие да се заснемат кадри на „неуловимия“ нощен гризач, допълва uk.news.

„Трябваше да чакаме с часове, за да позволим на летящата катерица да излезе от малката си кухина в едно дърво“, коментира горският служител.

