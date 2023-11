Насред въздушни удари: Възрастна жена в Газа не изостави птичките си (ВИДЕО)

Възрастната палестинска жена беше принудена да напусне дома си в Газа след предупрежденията на израелската армия, но не се отказа и взе своите птички със себе си.

Жената сподели, че дори се е изложила на опасност, за да вземе храна за домашните любимци. Смелостта й се дължи на привързаността към птичките. ОЩЕ: ООН за пореден път не успя да постигне съгласие за пауза във войната в Израел

A Palestinian grandmother was determined to take her beloved exotic pets with her as she left Gaza amid Israeli airstrikes. pic.twitter.com/Gywj3YwNqF